Colombia busca reanudación de diálogo venezolano en México

ARCHIVO - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodrguez, a la izquierda, estrecha manos con el delegado de la oposicin venezolana Gerardo Blyde Prez en Ciudad de Mxico, el 13 de agosto de 2021. El gobierno colombiano anunci el lunes 3 de abril de 2023 que convocar un encuentro entre el gobierno de Venezuela y sectores de oposicin para propiciar que se reactiven los dilogos. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

(Marco Ugarte, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)