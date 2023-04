Cuba recibió 2.100 repatriados desde EEUU en 1er trimestre

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 29 de junio de 2021, se ve una bandera de Cuba de un bote de patrulla fronteriza cubano mientras el barco Charles Sexton de la Guardia Costera de Estados Unidos llega para entregar a cubanos deportados ante las autoridades en la Baha de Orozco en Artemisa, Cuba. Cuba recibi 2.165 migrantes repatriados de la Guardia Costera a finales del primer trimestre de 2023, report un medio cubano el lunes 3 de abril de 2023. (AP Foto/Ramn Espinosa, Archivo)

