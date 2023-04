Venezuela acusa a Fiscal de la CPI de actuar con prejuicio

ARCHIVO - El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en el juicio de Mahamat Said Abdel Kani en la Corte Penal Internacional de La Haya, Pases Bajos, el lunes 26 de septiembre de 2022. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicols Maduro, acus a Khan de mostrar un juicio de valor anticipado contra Venezuela en la investigacin sobre presuntos crmenes de lesa humanidad, por las protestas de 2017 en el pas sudamericano. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo)

(Peter Dejong, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)