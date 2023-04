AP Explica: detalles del porte de armas en Ecuador

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en el centro, y su esposa, Mara de Lourdes Alcvar, a la salida del Consejo Nacional Electoral, en Quito, Ecuador, el 5 de febrero de 2023. Lasso modific un decreto ejecutivo el sbado 1 de abril de 2023 que regula el uso de armas, para autorizar la tenencia y porte de armas para uso civil. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

(Dolores Ochoa, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)