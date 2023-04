Argentina apela otra vez a dólar "soja" por histórica sequía

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Martn Sturla camina por su cultivo de soja en medio de una fuerte sequa en San Antonio de Areco, Argentina, el lunes 20 de marzo de 2023. Sturla asegura haber perdido el 85% de su cosecha de soja y maz por culpa de la sequa. El gobierno argentino anunci el mircoles 5 de abril de 2023 que permitir a los productores de soja liquidar una vez ms sus ganancias a un tipo de cambio de dlar ms conveniente que el oficial para amortiguar las prdidas de una sequa histrica. (AP Foto/Natacha Pisarenko)