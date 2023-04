Critican lenta investigación de muertes en protestas de Perú

ARCHIVO - Una mujer enciende una vela en una vigila en homenaje a los manifestantes que murieron en enfrentamientos con la polica durante las protestas contra el gobierno, en Lima, Per, el 9 de febrero de 2023. Los familiares de los fallecidos en las protestas en las que piden la renuncia de la presidenta peruana, Dina Boluarte, criticaron el mircoles 5 de abril de 2023 el lento avance de las investigaciones sobre las muertes por parte de la Fiscala. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

(Rodrigo Abd, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)