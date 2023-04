Latinoamérica busca facilitar comercio para abatir inflación

ARCHIVO - Un porteador traslada cajas de mercadera en la Central de Abastos, el mercado ms grande y ms completo de alimentos y bienes, en Ciudad de Mxico, el 3 de agosto de 2022. Los presidentes de 11 pases de Latinoamrica y el Caribe se comprometieron el mircoles 5 de abril de 2023, en una reunin virtual y privada, a facilitar el intercambio comercial de alimentos y materias primas para as abaratar precios y buscar la forma de abatir la inflacin en la regin. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

(Fernando Llano, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)