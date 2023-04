Colombia apura la evacuación de 2.500 familias por volcán

ARCHIVO - El volcn Nevado del Ruiz cerca de Villa Mara, Colombia, 1 de julio de 2012. La actividad del volcn aument el viernes 31 de marzo de 2023, lo que llev a las agencias estatales de monitoreo a pedir a los residentes que se preparen para una eventual evacuacin debido a la posibilidad de una erupcin en das o semanas. El gobierno pidi el mircoles 5 de abril de 2023 a las autoridades locales que aceleraran la evacuacin de 2.500 familias ante el incremento de la actividad ssmica en el volcn. (AP Foto/Luisa Garca, Archivo)

