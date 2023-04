Canadá: Cientos de miles siguen sin luz tras tormenta

Una persona camina el viernes 7 de abril de 2023 a un costado de rboles cados tras una tormenta de hielo en Montreal. (Graham Hughes /The Canadian Press va AP) (Graham Hughes)

MONTREAL, QUE – Cientos de miles de personas seguían sin energía eléctrica el viernes en el este de Canadá luego de que dos días antes una tormenta dejara partes de las provincias de Quebec y Ontario cubiertas de hielo, lo que provocó que algunas ramas de árboles se quebraran y cayeran encima del tendido eléctrico. La gran mayoría de los apagones aún sin resolver fueron reportados en Quebec. Las autoridades también reportaron un tercer fallecimiento relacionado con la tormenta del miércoles. En Saint-Joseph-Du-Lac, Quebec, el inspector policial Jean Philippe Labbé dijo que una mujer halló a su esposo inconsciente en el garaje donde estaba operando un generador. Labbé indicó que el hombre de 75 años murió tras ser trasladado al hospital. Dijo que los bomberos determinaron que los niveles de monóxido de carbono en el garaje estaban 20 veces por encima de la norma. La autoridad sanitaria de Montreal informó que decenas de personas sufrieron envenenamiento por monóxido de carbono durante el apagón tras utilizar en interiores equipos diseñados para usarse al aire libre. Funcionarios indicaron que recibieron más de 60 reportes de envenenamiento con CO a lo largo de varias horas el viernes, y las salas de urgencias estaban operando al 200% de su capacidad. En Les Coteaux, Quebec, un hombre murió el jueves mientras intentaba cortar ramas de árbol en su propiedad. La policía provincial indicó que el individuo fue golpeado por una rama y falleció en el lugar. La policía provincial de Ontario dijo que otro hombre falleció el miércoles después de que fue alcanzado por una rama de árbol en su casa en South Stormont, Ontario.

