Mueren 2 adultos y 1 niño tras un tiroteo con intervención policial en Orlando

ORLANDO, Fla. – Tres personas, entre ellas un niño, murieron tiroteadas en Orlando la madrugada del domingo.

Según las autoridades, los agentes llegaron a la vivienda situada cerca de la intersección de Grand Street y Parramore Avenue sobre las 2:30 de la madrugada tras recibir llamadas que informaban de un incidente de violencia doméstica.

Al llegar, la policía dijo que escuchó disparos dentro de la casa.

Los agentes dijeron que un hombre identificado como Lacorvis Daley, de 28 años, salió y abrió fuego contra ellos, que respondieron disparando.

Daley murió más tarde tras ser detenido, según las autoridades.

Orlando police-involved shooting. (WKMG)

Un familiar que llegó para ver cómo estaba su madrina dijo que la policía se puso brusca con él, pensando que podría ser el sospechoso.

“Lo siguiente que supe fue que la policía me golpeó. Me magullaron el brazo, me golpearon, me tiraron al suelo”, dijo el familiar Cecil Allen. “Dijeron asesino. Y yo dije: ‘Yo no he matado a nadie’. Entonces me metieron en la parte de atrás del coche de policía. Lo siguiente que sé es que veo un cadáver en el suelo”.

Ningún agente resultó herido en el tiroteo.

La policía no ha identificado a las víctimas del tiroteo.