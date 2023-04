Repatrian cuerpos de salvadoreños muertos en México

Gente deja flores durante una protesta contra el incendio en un centro de detencin de migrantes que dej ms de tres docenas de muertos, a las afueras de la embajada mexicana en Caracas, Venezuela, el mircoles 29 de marzo de 2023. Las autoridades de Migracin identificaron a nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia y Ecuador entre los muertos y los heridos. (AP Foto/Matas Delacroix)

(Matias Delacroix, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)