Cinco muertos en tiroteo en banco en Louisville, Kentucky

April 10, 2023, 10:46 AM

La policía está reportando "múltiples víctimas" mientras responden a un tiroteo en un edificio bancario en el centro de Louisville. (WLKY via CNN Newsource)

LOUISVILLE, Ky. – Cinco personas murieron en un tiroteo el lunes en un banco en el centro de Louisville, Kentucky, informó la policía que agregó que el agresor también ha muerto. Otras seis personas fueron llevadas al hospital tras el suceso, indicó la agencia. Previamente, el Departamento de Policía de Louisville había dicho en Twitter que había un incidente en desarrollo y pidió a la ciudadanía alejarse de la zona “Hay múltiples bajas”, tuiteó la policía. Añadió que en el lugar hay “un agresor activo”. Testigos que salieron del edificio relataron a la emisora WHAS-TV que escucharon disparos dentro del lugar. Imágenes de la televisión mostraban a numerosos vehículos policiales en la zona. Reporteros de WHAS dijeron haber visto a personas siendo transportadas del lugar en ambulancias. En un tuit, el gobernador de Kentucky Andy Beshear anunció que se dirigía al lugar. “Por favor recen por todas las familias afectadas y por la ciudad de Louisville”, escribió Beshear. El FBI informó que sus agentes también habían respondido al tiroteo. El suceso ocurrió en un edificio en la calle East Main Street donde está el banco Old National Bank, no muy lejos del estadio Louisville Slugger Field y el parque Waterfront Park.

