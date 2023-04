Andalucía estudia más regadíos cerca de un preciado humedal

April 12, 2023, 7:46 AM

En esta imagen de archivo pueden verse grietas en el lodo del lecho de un humedal seco, en el parque natural de Doana, en el suroeste de Espaa, el 19 de octubre de 2022. (AP Foto/Bernat Armangu, archivo) (Bernat Armangue, Bernat Armangue)

BARCELONA – El plan para aumentar el regadío en una zona próxima a uno de los humedales más preciados de Europa está previsto que salga adelante el miércoles cuando los legisladores de Andalucía, una región del sur de España, voten a favor. La propuesta para recalificar las tierras va en contra del consejo de los ecologistas y de las repetidas advertencias de funcionarios de la Unión Europea. Se espera que la votación inicie el camino para que el proyecto se convierta en ley. Es una propuesta del conservador Partido Popular, que gobierna la región con mayoría absoluta, y cuenta con el respaldo del partido de ultraderecha Vox. Si se convierte en ley, unas 1.500 hectáreas (3.700 acres) de tierra próximas a la reserva natural de Doñana será declaradas regables. Esto concedería una amnistía a las numerosas explotaciones agrícolas que utilizan ya pozos ilegales para sacar agua del acuíferos subyacente a los humedales para cultivar las fresas que se exportan a toda Europa. El Partido Popular sostiene que su intención es ayudar a los agricultores que están en un limbo legal a regularizar su modo de vida y promete que el plan no dañará a los humedales. Los ecologistas y los partidos de la oposición, por su parte, acusan a la formación de tratar de obtener votos antes de las elecciones regionales del 28 de mayo. El proyecto de ley podría aprobarse antes de los comicios. En 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por descuidar los humedales de Doñana. El mes pasado, Florika Fink-Hooijer, jefa de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, dijo al gobierno español que Bruselas no toleraría el plan de Andalucía. La coalición de izquierdas que gobierna el país está de acuerdo en que el plan aumentaría la presión sobre un acuífero que ya sufre las consecuencias de una prolongada sequía causada por el cambio climático y la agricultura legal.

