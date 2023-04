CIDH pide a El Salvador restablecer derechos suspendidos

Un militar comprueba la identidad de dos jvenes en plena calle en el barrio de La Campanera en Soyapango, El Salvador, el domingo 5 de marzo de 2023. Enn La Campanera, en su momento uno de los vecindarios ms sangrientos del pas, la polica y los soldados piden a los hombres que se quiten las camisetas para verificar si tienen tatuajes en busca de evidencias de que no son parte de la banda Barrio 18, que dominaba all. La CIDH pidi a El Salvador el mircoles 12 de abril de 2023 que restablezca los derechos suspendidos. (AP Foto/Salvador Melendez)

