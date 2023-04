Petro cambia jefe de policía que suscitó debate por religión

ARCHIVO - El director de la Polica colombiana, el general Henry Sanabria, desfila durante su ceremonia de juramento en Bogot, Colombia, el 19 de agosto de 2022. El presidente colombiano, Gustavo Petro, relev el 12 de abril de 2023 a Sanabria como mando policial, quien haba emitidos declaraciones sobre practicar exorcismos para capturar fugitivos. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

