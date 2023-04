Diálogo jamás debe ser abandonado, dice jefe ex FARC a ONU

ARCHIVO - El excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Londoo, tambin conocido como Timochenko, habla durante un evento en la Comisin de la Verdad para conmemorar a las vctimas del conflicto armado en Bogot, Colombia, el 23 de junio de 2021. En su primer discurso oficial ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Londoo reafirm el jueves 13 de abril de 2023 su rechazo al uso de las armas. (AP Foto/Ivn Valencia, Archivo)

