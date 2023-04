Perú: 12 años de cárcel a exlegislador por crimen periodista

ARCHIVO - Daniel Urresti habla con su abogada Vanessa Alfaro mientras asiste a su juicio por su presunta participacin en el asesinato de un periodista en Lima, Per, el 4 de octubre de 2018. Un juez sentenci al exlegislador a 12 aos de prisin el 13 de abril de 2023 por ser coautor del asesinato de un periodista hace 35 aos cuando el poltico era oficial del ejrcito durante el sangriento conflicto entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. (AP Foto/Martn Meja, Archivo)

(Martin Mejia, Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.)