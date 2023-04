México anuncia el fin de la agencia de noticias Notimex

ARCHIVO - En esta foto proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia mexicana, la directora de la agencia estatal de noticias Notimex, Sanjuana Martnez, habla durante la conferencia matutina diaria en el Palacio Nacional en Ciudad de Mxico, el 19 de julio de 2019. El presidente Andrs Manuel Lpez Obrador inform el 14 de abril de 2023 que se trabaja en un plan para cerrar Notimex permanentemente. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Mxico, va AP, Archivo) (Uncredited)

MEXICO CITY – Los días de Notimex, la agencia estatal de noticias mexicana, están contados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el viernes que su gobierno trabaja en un acuerdo para cerrar permanentemente la agencia, la cual está sin operar desde el 2020 tras el inicio de una huelga por un grupo de sus trabajadores. "Ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno”, dijo el mandatario, quien añadió que para él es suficiente que el Estado informe a través de la conferencia presidencial matutina —conocida como “las mañaneras”— que él encabeza de lunes a viernes desde su llegada al poder en diciembre de 2018. Notimex, que surgió en 1968, se mantiene cerrada desde junio de 2020 tras una huelga que iniciaron los trabajadores en protesta por algunos despidos y las denuncias de supuestos acosos por parte de la directora, Sanjuana Martínez. La huelga se ha convertido en el conflicto laboral más prolongado que ha enfrentado López Obrador. El coordinador del partido oficialista en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó el jueves a la prensa que el gobierno prepara una propuesta para desaparecer Notimex y que la iniciativa incluye la liquidación de más de medio centenar de trabajadores de la agencia de acuerdo a la ley. López Obrador no ofreció detalles y se limitó a decir que las autoridades se van a reunir para definir el plan.

