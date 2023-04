Ortega propone expulsar a Taiwán del SICA e incluir a Rusia

El presidente Daniel Ortega, acompaado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, pronuncia un discurso ante simpatizantes en Managua, Nicaragua, el mircoles 29 de agosto de 2018. (AP Foto/Alfredo Zuniga) (Alfredo Zuniga, Alfredo Zuniga)

MEXICO CITY – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el sábado que Taiwán debe ser “expulsada” como observadora en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y en su lugar integrar a países como China o Rusia que tienen relaciones con la mayoría de los gobiernos de la región. Ortega, cuyo gobierno tiene fuertes fricciones con Washington y rompió relaciones con Taipei en diciembre de 2021, describió a Taiwán como “una base militar” de Estados Unidos. El mandatario exaltó las “históricas relaciones de amistad y cooperación” con Beijing durante una reunión con funcionarios de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA), de visita en Managua. Ortega señaló que varios países centroamericanos como Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras ya no tienen vínculos con Taiwán sino con China, al igual que República Dominicana, que también es miembro del SICA. Guatemala y Belice son los únicos países de la región que mantienen nexos con Taiwán. “El SICA no puede seguir admitiendo a Taiwán dentro de su sistema. Esa base militar yanqui que se llama Taiwán o Taipei, esa base militar yanqui debe ser retirada, expulsada del SICA”, afirmó Ortega. Luego se quejó de que Guatemala y Belice pretenden “bloquear” la incorporación de Rusia como observador en el SICA, cuando “todos tenemos relaciones con la Federación Rusa”. En los últimos años, China principalmente y Rusia en segundo término han aumentado su influencia en América Latina. “Vamos a plantear que (…) se debe revertir la presencia de Taiwán en el SICA, que ya no tiene razón de ser porque es una base militar yanqui que está incrustada en un sistema de asociación” de Estados centroamericanos, insistió Ortega. Nicaragua mantuvo relaciones con China durante el primer gobierno sandinista (1979-1990) pero tras el triunfo electoral de Violeta Chamorro, en 1990, se alejó de Beijing y estableció nexos con Taiwán, que durante varias décadas le dispensó abundante cooperación económica. Al romper relaciones con Taiwán en 2021, Daniel Ortega dijo reconocer al gobierno de Beijing como “el único gobierno legítimo que representa a toda China”. Ortega informó que la delegación china que visita el país, encabezada por el titular de la CIDCA, Luo Zhaochi, ha firmado acuerdos de generación eléctrica y construcción de viviendas de interés social. Luo dijo por su parte que China y Nicaragua también “han discutido otros proyectos en los ámbitos de educación, agrícultura e infraestructura”.

