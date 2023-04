PEMBROKE PARK, Fla. – Surgen preguntas sobre el seguro contra inundaciones después de la histórica lluvia en el sur de la Florida.

Eso generalmente implica trabajar con sus agencias de seguros, lo que generalmente no es una tarea fácil.

Mark Friedlander es el portavoz de Florida con el Instituto de Información de Seguros.

Dijo que más de dos pies de lluvia en cuestión de días debería ser una llamada de atención para cualquiera, especialmente para aquellos que no tienen seguro contra inundaciones, y deberían hacerlo.

“Nunca hemos visto nada como esto en términos de un evento sin nombre”, dijo Friedlander. “Podría inundarse en cualquier lugar, en cualquier momento, en Florida. El hecho de que no viva en una llanura de inundación designada por FEMA, no se muestra en el mapa, no significa que no pueda tener inundaciones catastróficas”.

El abogado Brandon Arrow de The Professional Law Group dijo que los próximos días para los propietarios serán cruciales.

Comienza con la presentación de reclamos, algo con lo que ya está ayudando.

“Desea que el reclamo se informe de inmediato, desea obtener la estimación y la prueba de pérdida presentada a la compañía de seguros”, dijo Arrow. “A partir de la fecha de la pérdida, tiene 60 días para presentar su prueba de pérdida al transportista”.

En cuanto a reportar ese daño, Arrow dijo que es muy importante documentar todo, pero ser inteligente al respecto.

“Algunas personas se inclinarán a querer limpiar lo más rápido posible”, dijo. “No quieres borrar la evidencia. No quieres que sea más difícil para ti, y más fácil para la compañía de seguros, salir y decir: ‘No estoy viendo nada’ o, ‘No estoy viendo la línea de inundación, no estoy viendo el agua, (que) no subió lo suficientemente alto como para permitir que esas dos pulgadas, tres pulgadas, cuatro pulgadas de reemplazo de paneles de yeso ‘”.

Esos mapas de inundaciones de FEMA no se actualizarán pronto, tampoco, a pesar de, y a pesar de, este último evento meteorológico. Es más razón para que los residentes del sur de Florida se aseguren de que están cubiertos.

Para aquellos que no tienen seguro contra inundaciones y se preguntan qué hacer, los expertos de Local 10 News dijeron que una opción sería ponerse en contacto con FEMA para ver qué asistencia hay disponible, en su caso.