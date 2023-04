Barcelona prevé "emergencia de sequía" para septiembre

Un muelle sin agua fotografiado en la represa Sau, unos 100 kilmetros al norte de Barcelona, Espaa, martes 18 de abril de 2023. Las autoridades del noreste de Espaa advirtieron el martes que Barcelona y una amplia zona aledaa donde viven 6 millones de personas podra enfrentar mayores restricciones de agua en los prximos meses. (AP Foto/Emilio Morenatti)

