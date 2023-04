México busca a 3 estadounidenses desaparecidos en un velero

April 18, 2023

Published: April 18, 2023, 1:22 AM

En esta imagen de archivo, distribuida por la Guardia Costera de EEUU el 14 de abril de 2023, vista del barco "Ocean Bound", de 13,5 metros de eslora. A bordo navegaban tres estadounidenses _ Kerry O'Brien, Frank O'Brien y William Gross _ y no se sabe nada de ellos desde el 4 de abril, cuando estaban cerca de la ciudad costera de Mazatln, en el Pacfico mexicano, segn la Guardia Costera. (Cortesa de la Guardia Costera de EEUU va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – La Marina de México dijo el lunes que está utilizando barcos y un avión para buscar a tres estadounidenses que desaparecieron junto con su velero en la costa del Pacífico norte. El operativo incluye cuatro barcos patrulla y un avión bimotor, pero por el momento no se ha encontrado rastro de los desaparecidos, añadió. Los tres estadounidenses viajaban a bordo del “Ocean Bound”, un velero de 13,5 metros (44 pies) de eslora. La Guardia Costera los identificó como Kerry O’Brien, Frank O’Brien y William Gross. No se tiene noticias de ellos desde el 4 de abril, cuando estaban cerca de la ciudad portuaria de Mazatlán, en el Pacífico mexicano. Tenían previsto parar para comprar provisiones en Cabo San Lucas, en Baja California, antes de seguir su travesía hacia San Diego. Sin embargo, los puertos de Baja California no han reportado el atraque de la embarcación, dijo la Guardia Costera.

