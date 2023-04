Costa Rica: más policías y reformas penales ante homicidios

ARCHIVO - El cuerpo de un hombre es iluminado por las linternas de la polica que investiga la escena de un crimen donde un presunto ladrn y una mujer pasajera murieron en un tiroteo en un robo en autobs en San Jos, Costa Rica, el 6 de febrero de 2023. El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, anunci una serie de reformas legales y un refuerzo policial en las calles como medidas para tratar de combatir el aumento de homicidios en el pas. (AP Foto/Carlos Gonzlez, Archivo)

(Carlos Gonzalez, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)