Avidez de dólares en Argentina por sequía y ruido político

Martn Sturla camina por su cultivo de soja en medio de una fuerte sequa en San Antonio de Areco, Argentina, el lunes 20 de marzo de 2023. Sturla asegura haber perdido el 85% de su cosecha de soja y maz por culpa de la sequa. El dlar promedi el jueves 20 de abril de 2023 a 433 pesos argentinos por unidad en casas de cambio, su valor histrico ms alto, debido a la escasez de la divisa extranjera por, entre otras causas, la cada de las exportaciones agropecuarias debido a la sequa. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

