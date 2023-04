México: Acción de guardias marcó vida o muerte de migrantes

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Cruces de papel con los nombres de los migrantes que murieron en el incendio del mes pasado estn pegadas en una valla del centro de detencin de migrantes en el que ms de tres docenas de personas murieron por el fuego que se inici en una de las celdas, en Ciudad Jurez, Mxico, el jueves 20 de abril de 2023. (AP Foto/Christian Chvez)