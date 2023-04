OEA aprueba continuidad de Almagro a pesar de críticas

ARCHIVO - El secretario general de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la inauguracin de la 52da Asamblea General de la OEA, el 5 de octubre de 2022, en Lima. Con fuertes crticas de Mxico, Argentina y Bolivia, la OEA aprob el viernes 21 de abril de 2023 la continuidad de Almagro despus de que una investigacin externa revel que actu sin sentido comn ni buen juicio al mantener una relacin amorosa con una empleada. (AP Foto/Guadalupe Pardo, Archivo)

(Guadalupe Pardo, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)