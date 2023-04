ONU: 2022 fue un año horrible, mortífero, costoso y caluroso

April 21, 2023, 10:14 AM

Published: April 21, 2023, 10:14 AM

ARCHIVO- Una mujer samburu va a buscar agua durante una sequa el condado de Samburu, Kenia, 16 de octubre de 2022. Tras meses de anlisis del clima de 2022, la Organizacin Meteorolgica Mundial dice que el ao pasado fue realmente tan desastroso como lo pareci. (AP Foto/Brian Inganga, File) (Brian Inganga, AP)

Tras meses de análisis del clima, la Organización Meteorológica Mundial concluyó que 2022 fue un año tan desastroso como le pareció a la gente que lo padeció. Y no podría ser peor... salvo que haya un mayor calentamiento. Inundaciones, sequías y olas de calor mortíferas azotaron diversas partes del mundo y produjeron daños por miles de millones de dólares. El calor global y los niveles de acidez de los océanos ascendieron a niveles récord, en tanto el hielo antártico y los glaciares alpinos cayeron a niveles récord, según el informe Estado del Clima Mundial en 2022 de la agencia meteorológica de Naciones Unidas, publicado el viernes. El nivel global del mar y la cantidad de dióxido de carbono que atrapa el calor y metano en el aire llegaron a lo más alto desde que se llevan registros. Los glaciares que utilizan los científicos para verificar la salud del mundo se encogieron en más de 1,3 metros (51 pulgadas) en apenas un año, y por primera vez en la historia no hubo nieve que sobreviviera al derretimiento estival en los glaciares suizos, de acuerdo con el informe. El nivel del mar ahora aumenta aproximadamente al doble de lo que lo hizo en la década de 1990, dijo el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, en conferencia de prensa. El nivel de los océanos puede aumentar entre medio metro y un metro (20 a 39 pulgadas) para fines de siglo a medida que se derriten las capas de hielo y los glaciares y se extiende el agua más cálida, advirtió. “Desafortunadamente, estas tendencias negativas de los patrones climáticos y todos estos parámetros pueden continuar hasta la década de 2060” a pesar de los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de invernadero debido a la contaminación ya emitida, dijo Taalas. “Ya hemos perdido este juego de derretimiento de los glaciares y este juego de alza del nivel del mar. Es una mala noticia”. El año pasado fue el quinto o sexto más caluroso de la historia, según la técnica de medición empleada. Pero los últimos ocho años han sido los más cálidos desde que se llevan registros globales. El calor se mantuvo a pesar de que La Niña, un enfriamiento natural temporario de partes del Pacífico que altera el clima mundial, se prolongó inusualmente por tercer año en fila. El Reino Unido, Francia, Irlanda, Portugal, España, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Alemania, Suiza y Nueva Zelanda tuvieron sus años más calurosos dde los que se tengan registros. El calor global y otras estadísticas climáticas se remontan a 1850.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.