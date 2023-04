Colombia y ELN retomarán diálogo el 2 de mayo en Cuba

ARCHIVO: El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, lvaro Leyva, en el extremo izquierdo; su homologo de Cuba, Bruno Rodrguez, arriba al centro; el Comisionado de Paz de Colombia, Danilo Rueda, segundo desde la izquierda, y representantes de las Naciones Unidas se reunen con representantes de la guerrilla colombiana Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) el viernes 12 de agosto de 2022, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ismael Francisco)

