López Obrador sin complicaciones tras dar positivo a COVID

El secretario de Gobernacin de Mxico, Adn Augusto Lpez, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de Mxico, el lunes 24 de abril de 2023. Despus de que el presidente Andrs Manuel Lpez Obrador diera positivo al COVID-19 el domingo, Lpez fue puesto a cargo de la conferencia presidencial. (AP Foto/Marco Ugarte)

