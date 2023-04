Guatemala: escritores dudan de juicio justo a periodista

ARCHIVO - El premiado periodista Jos Rubn Zamora, detenido el da anterior, permanece dentro de una celda despus de una audiencia judicial, en Ciudad de Guatemala, el sbado 30 de julio de 2022. Veinticinco escritores reconocidos internacionalmente dijeron el martes 25 de abril de 2023 en una carta abierta que dudaban de que Zamora, que est en prisin acusado de lavado de dinero, pueda tener un juicio justo. (AP Foto/Moiss Castillo, Archivo)

(Moises Castillo, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)