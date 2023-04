UE acompañará diálogo con disidencia de las FARC en Colombia

El alto representante de la Unin Europea para Asuntos Exteriores y Poltica de Seguridad, Josep Borrell, a su llegada para la conferencia internacional dedicada a la crisis poltica de Venezuela en Bogot, Colombia, el martes 25 de abril de 2023. Borrell declar el mircoles 26 de abril de 2023 ante la prensa en la capital colombiana sobre la voluntad de la Unin Europea de acompaar las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y disidencias de las FARC. (AP Foto/Fernando Vergara)

