Colombia: investigan a alcaldes por hacinamiento carcelario

ARCHIVO - Claudia Lpez del partido Alianza Verde celebra su victoria electoral como alcaldesa de Bogot, en Bogot, Colombia, el domingo 27 de octubre de 2019. La Procuradura General de la Nacin en Colombia abri el jueves 27 de abril de 2023 una investigacin disciplinaria a la alcaldesa de Bogot, Claudia Lpez, y a otros cuatro mandatarios de ciudades capitales por no haber tomado medidas efectivas para combatir el hacinamiento en las crceles y centros de detencin temporal. (AP Foto/Ivn Valencia, Archivo)

