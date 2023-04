España registra temperaturas veraniegas en abril

Un trabajador mira su celular durante un descanso junto a un aparato recin instalado de aire acondicionado en el exterior de un apartamento en Madrid, Espaa, el mircoles 26 de abril de 2023. La mayor parte de Espaa enfrentaba el jueves 27 de abril de 2023 un aumento de las temperaturas con valores propios del verano que podran llegar a los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en el sureo Valle del Guadalquivir. (AP Foto/Paul White)

