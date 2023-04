Hombre acusado de amenazar de muerte a trabajador de Shake Shack en Aventura por ‘mala actitud’

AVENTURA, Fla. – El regreso de un hombre del noreste de Miami-Dade a el Shake Shack en el centro comercial Avenura el jueves lo llevó a la cárcel, dijo la policía, porque había amenazado con matar a uno de sus empleados, y tenían el audio para probarlo.

Según un informe policial de Aventura, Jamaal Antonio Fullwood, de 30 años, había ido al restaurante justo antes de las 2 p.m. del 22 de febrero para recoger dos bebidas que había pedido a través de Uber Eats.

Sin embargo, “insatisfecho” con el servicio que estaba recibiendo, la policía dijo que comenzó a gritarle “Te abofetearé” a una empleada y le dijo “¡no actúes nueva frente a toda esta gente blanca!”

Procedió a llamar al trabajador “b----” y “h--,” según la policía, luego canceló su pedido en la aplicación y salió con sus bebidas.

El informe indica que el trabajador nunca había conocido a Fullwood.

Las cosas no terminarían ahí, dijo la policía.

El informe indica que Fullwood luego llamó a la policía de Aventura amenazando con ir a Shake Shack con un AK-47, pero no dio más detalles.

Luego llamó a Shake Shack y dejó un mensaje de voz profano y amenazante, escribió la policía:

“Oye, este es Cam’ron aquí. Estoy llamando porque fui a recoger un pedido allí, y un poco de negro b---- todos ustedes trabajaron allí me dio mala actitud. Debido a ese problema, la voy a matar cuando salga del trabajo. Ella no va a trabajar para ustedes ‘all no mo’. Ese b---- está muerto. La voy a matar y voy a matar a cualquiera que me haya dado un problema --- madre. ¿Todos ustedes sienten que no pueden solucionar el problema? B-- va a morir. Debería haber sido muy respetuoso. Flaca b---- que trabaja allí durante el día alrededor de esta época es realmente irrespetuosa y ella no merece vivir. Voy a matar a un b - “.

Transcripción del mensaje de voz a Shake Shack, del informe policial de Aventura