Fernández se reúne con Lula; busca ayuda contra el dólar

May 2, 2023, 7:20 PM

El presidente de Brasil Luiz Incio Lula da Silva, a la izquierda, y su homlogo argentino Alberto Fernndez, posan para los fotgrafos en el Palacio de Alvorada, el martes 2 de mayo de 2023, en Brasilia. (AP Foto/Gustavo Moreno) (Gustavo Moreno, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)

BRAZIL – El presidente de Argentina Alberto Fernández llegó el martes a la residencia presidencial de Brasil para reunirse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva mientras funcionarios de ambos países estudian la manera de prescindir del dólar en el comercio bilateral. La economía argentina luce particularmente frágil después de que los mercados financieros dieran la espalda al peso y ello provocara una marcada devaluación de la moneda local a finales del mes pasado, así como una merma de dólares de las reservas del banco central. Lula pretende presentar una propuesta de línea de crédito para financiar a compañías brasileñas que exportan a Argentina con el fin de evitar el uso de dólares, señaló el secretario ejecutivo del ministerio de Finanzas, Gabriel Galípolo. La mañana del martes, el ministro de Finanzas Fernando Haddad dijo a la prensa que ambos gobiernos analizan posibles garantías para que el gobierno brasileño brinde dicho financiamiento. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y el acuerdo podría brindarle a Buenos Aires margen de maniobra en un momento en el que padece de una escasez de dólares y también busca medios para mantener el comercio. Argentina concretó un acuerdo con China que le permite a sus compañías pagar las importaciones chinas con yuanes. Por su parte, Lula —durante su estancia en Shanghái el mes pasado— aplaudió el pacto entre China y Brasil para el uso del yuan en sus transacciones comerciales bilaterales, al tiempo que criticó el dominio del dólar en el comercio internacional y en el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dijo que su país está renegociando aspectos del acuerdo que firmó con el FMI en 2022 para reestructurar unos 44.000 millones de dólares en la deuda que contrajo el predecesor de Fernández, Mauricio Macri. El Ministerio de Economía no respondió de momento a una solicitud de comentario por parte de The Associated Press sobre acuerdos planeados para dejar de lado el dólar en el comercio bilateral. La visita de Fernández a Brasil se produjo semanas después de que anunció que no buscará la reelección en los comicios de octubre próximo. En Brasilia estuvo acompañado de Massa y del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quienes son considerados posibles aspirantes a la presidencia. Además de los asuntos económicos, Fernández y Lula probablemente también vayan a discutir la posibilidad de revivir la Unión de Naciones Suramericanas como parte de una agenda más amplia sobre integración regional. ___ Politi informó desde Buenos Aires.

