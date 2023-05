Argentina: se revierte decisión de posponer dato inflación

Una casa de cambio anuncia que abre todos los das en Buenos Aires, Argentina, el viernes 21 de abril de 2023. El Instituto Nacional de Estadstica y Censos argentino anunci el mipercoles 3 de mayo de 2023 que pospondra la publicacin del dato de inflacin de abril a despus de los comicios que se celebran en varias provincias del pas, pero reverti su decisin por las crticas cosechadas. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

