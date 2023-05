Arrestan a esposa de sospechoso de masacre en Texas

May 3, 2023, 10:46 AM

Published: May 3, 2023, 10:46 AM

En esta imagen sin fecha difundida por el FBI (Houston) se ve a Francisco Oropeza, quien está acusado de asesinar a cinco de sus vecinos el viernes 28 de abril de 2023, en la comunidad rural de Cleveland, Texas. (FBI via AP) (Uncredited)

CLEVELAND, Tx. – Las autoridades en Texas arrestaron el miércoles a la esposa de un hombre sospechoso de matar a tiros a cinco vecinos de origen hondureño porque le habían pedido no disparar en su jardín. Divimara Lamar Nava, de 53 años, esposa del sospechoso Francisco Oropeza, está detenida en conexión con el tiroteo del viernes en la noche, informó el jefe policial del condado Montgomery, Rand Henderson. Oropeza, un ciudadano mexicano de 38 años, fue arrestado el martes. La búsqueda de cuatro días concluyó cuando las autoridades, gracias a una pista recibida, hallaron al sospechoso escondido debajo de un montón de ropa en el clóset de una casa. El individuo fue capturado sin incidente en la comunidad de Conroe, al norte de Houston y a unos 32 kilómetros (20 millas) de su vivienda en el pueblo rural de Cleveland. Es allí donde, según las autoridades, fue a la casa de sus vecinos y los mató a tiros poco antes de la medianoche del viernes. Oropeza estaba practicando tiro al blanco en su propiedad y los vecinos le habían pedido que se fuera más lejos porque el ruido no dejaba dormir a su bebé, según la policía. El sospechoso será instruido de cinco cargos de asesinato, informó el jefe policial del condado San Jacinto, Greg Capers. Se fijó una fianza de 5 millones de dólares. “Ahora pueden descansar en paz, porque él ya está tras las rejas”, dijo Capers sobre los familiares de las víctimas. “Pasará el resto de su vida en prisión por matar a esas cinco personas”. El arresto puso fin a un amplio operativo policial que abarcó más de 250 personas de múltiples jurisdicciones y una recompensa de 80.000 dólares. El martes en la mañana, la policía había dicho que Oropeza “podría estar en cualquier parte”, subrayando cómo durante días las autoridades se esforzaban por dar con su paradero y reconocían abiertamente que no tenían pistas. Todas las víctimas eran hondureñas. Wilson García, quien sobrevivió al ataque, dijo que amigos y familiares que se encontraban en la residencia intentaron ocultarse y protegerse a sí mismos y a los niños después de que Oropeza entró en el lugar y comenzó a disparar, asesinando primero a su esposa en la puerta principal. Las víctimas fueron identificadas como Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31; José Jonathan Casarez, de 18; Sonia Argentina Guzmán, de 25; y Daniel Enrique Laso, de 9. ______ Merchant reportó desde Washington; Jake Bleiberg en Dallas, Paul J. Weber en Austin, Texas y Marlon González en Tegucigalpa, Honduras.

