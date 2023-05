Bolivia: Iglesia católica pide no politizar caso de abusos

Una mujer, a travs del marco de una puerta de la iglesia catlica de La Merced, camina por La Paz, Bolivia, el martes 2 de mayo de 2023. La congregacin jesuita de Bolivia ha pedido disculpas pblicas y ha anunciado una investigacin sobre el presunto abuso de varios menores en Bolivia cometido en los aos 80 por un cura espaol ya fallecido. (AP Foto/Juan Karita)

