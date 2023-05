Ecuador: gobierno ordena acciones antiterroristas inmediatas

ARCHIVO - El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, rodeado por miembros de seguridad mientras entra en un vehculo a la salida del Centro Cultural Metropolitano, ubicado cerca del palacio presidencial de Carondelet en Quito, Ecuador, el jueves 30 de marzo de 2023. Lasso orden por decreto el mircoles 3 de mayo de 2023 que las fuerzas armadas y los policas iniciaran de inmediato acciones antiterroristas contra las organizaciones criminales en Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

