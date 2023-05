Policía de Atlanta reporta disparos en edificio; hay heridos

May 3, 2023, 1:37 PM

Published: May 3, 2023, 1:37 PM

(Atlanta Police Department via AP) (Uncredited)

ATLANTA, Ga. – La policía en Atlanta investigaba el miércoles una “situación de tirador activo” en un edificio en el vecindario Midtown e informó que varias personas habían resultado heridas. El Departamento de Policía de Atlanta informó por Twitter que se estaban movilizando dentro de un edificio en West Peachtree Street, entre las calles 12 y 13. Hasta el momento no había nadie detenido.

