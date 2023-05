El ex líder de Proud Boys, Tarrio, culpable de un complot de sedición del 6 de enero

May 4, 2023, 11:18 AM

(AP Photo/Allison Dinner, File) (Allison Dinner)

El ex líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, fue condenado por orquestar un complot para que miembros de su grupo extremista de extrema derecha atacaran el Capitolio de los Estados Unidos en un intento desesperado por mantener a Donald Trump en el poder después de que el republicano perdiera las elecciones presidenciales de 2020. Un jurado en Washington, DC, encontró a Tarrio culpable de conspiración sediciosa después de escuchar a docenas de testigos durante más de tres meses en uno de los casos más graves presentados en el impresionante ataque que se desarrolló el 6 de enero de 2021, mientras el mundo miraba en vivo por televisión.

