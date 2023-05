Guatemala: evacuan a dos comunidades por actividad de volcán

ARCHIVO - Vista del volcn de Fuego desde Puente Las Lajas, Guatemala, el 12 de diciembre de 2018. En torno a 250 residentes fueron evacuados el jueves 4 de mayo de 2023 de dos comunidades cercanas al volcn de Fuego ante la alerta por la emisin de ceniza y de flujos piroclsticos en un rea que ya result devastada por una erupcin mortal en 2018. (AP Foto/Santiago Billy, Archivo)

