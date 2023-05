Japón buscar fortalecer su suministro minerales desde Perú

El canciller japons, Yoshimasa Hayashi, a la derecha, y la ministra de Asuntos Exteriores de Per, Ana Cecilia Gervasi, caminan frente a la guardia de honor durante la ceremonia de bienvenida en la Cancillera en Lima, Per, el mircoles 3 de mayo de 2023. Hayashi est de visita en Per por dos das. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

