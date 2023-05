Maestros levantan huelga de hambre tras 5 días en Bolivia

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El educador Patricio Molina, que ha permanecido cinco das en huelga de hambre, es atendido por paramdicos dentro de la sede sindical de profesores, antes de ser trasladado a una clnica, en La Paz, Bolivia, el viernes 5 de mayo de 2023. Tres representantes de la educacin pblica iniciaron una huelga de hambre el 1 de mayo, tras dos meses de protestas contra el gobierno en demanda de mayor presupuesto para educacin pblica y en reclamo por el currculum educativo. (AP Foto/Juan Karita)