México a migrantes: No se dejen engañar, retornos seguirán

Migrantes marchan hacia Huehuetn, en el estado de Chiapas, Mxico, el lunes 24 de abril de 2023. Alrededor de 3.000 iniciaron la caminata antes del amanecer en el segundo da de la marcha en protesta para pedir el final de los centros de detencin de migrantes como el que se incendi el mes pasado, dejando 40 migrantes muertos. (AP Foto/dgar H. Clemente)

