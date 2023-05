México planea expedición en busca de vaquitas marinas

May 8, 2023, 6:48 PM

Published: May 8, 2023, 6:48 PM

En esta imagen sin fecha, cortesa de la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos, se ve una vaquita marina. (Paula Olson/NOAA va AP, archivo) (Paula Olson)

MEXICO CITY – Un grupo de expertos emprenderá un viaje en dos barcos para tratar de localizar a los pocos ejemplares de la vaquita marina que aún quedan, anunciaron el lunes funcionarios mexicanos y el grupo de conservación Sea Shepherd. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Rafael Pacchiano Alemán, dijo que expertos de Estados Unidos, Canadá y México utilizarán prismáticos, dispositivos de observación y monitores acústicos para tratar de ubicar a la pequeña y escurridiza vaquita marina. La pequeña marsopa es el mamífero marino más amenazado del mundo, y no puede ser capturada, mantenida ni criada en cautiverio. El viaje se llevará a cabo del 10 al 26 de mayo en el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, el único lugar donde vive la vaquita. El grupo viajará en una embarcación de Sea Shepherd y en un barco mexicano para intentar avistar vaquitas; se cree que sólo quedan ocho ejemplares. Las redes agalleras empleadas en pesca ilegal atrapan y matan a la vaquita. Los pescadores colocan las redes para atrapar al totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es considerada un manjar en China y puede alcanzar miles de dólares por kilogramo (libra). Sea Shepherd ha estado trabajando en el Mar de Cortés junto con la Marina mexicana para reducir la pesca ilegal en la zona donde se vio por última vez a las vaquitas. El área es conocida como la zona de “tolerancia cero”, donde supuestamente no está permitida la pesca. Sin embargo, barcos de pesca ilegal son vistos allí con regularidad, así que México ha sido incapaz de detenerlos por completo. Pritam Singh, presidente de Sea Shepherd, dijo que una combinación de patrullajes y el plan de la Marina mexicana para hundir bloques de hormigón con anzuelos para atrapar las redes ilegales redujo el número de horas que los barcos pesqueros pasan en la zona restringida en un 79% en 2022, respecto al año anterior. Singh dijo que "los últimos 18 meses han sido sumamente impactantes y alentadores”, aunque señaló que “el camino por recorrer para salvar esta especie es largo”. La última expedición de avistamiento de este tipo se llevó a cabo en 2021 y arrojó avistamientos probables de entre cinco y 13 ejemplares de vaquita marina, una disminución con respecto a la revisión de 2019. Esta especie de marsopa es muy pequeña y escurridiza, y por lo general los ejempleres sólo logran verse a lo lejos, por lo que es difícil estar seguro de si los observadores están viendo una vaquita, cuántas vieron o si vieron el mismo animal dos veces. De hecho, la propia pesca ilegal ha obstaculizado los cálculos de población en el pasado. De acuerdo con un reporte elaborado por expertos y publicado en 2022, las expediciones de 2019 y 2021 “se vieron obstaculizadas por la presencia de numerosos barcos de pesca ilegal con redes de enmalle en el agua. Algunas zonas no se pudieron inspeccionar en lo absoluto algunos días debido a la densidad de la pesca ilegal”. Las labores de protección del gobierno mexicano han sido inconsistentes, en el mejor de los casos, y también enfrentan a menudo una violenta oposición de los pescadores locales. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado en gran medida gastar dinero para compensar a los pescadores por mantenerse alejados de la zona restringida y dejar de usar redes agalleras, o para vigilar su presencia o las zonas desde las que zarpan.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.