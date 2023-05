Ecuador: Asamblea decide si avanza juicio a presidente

ARCHIVO - El presidente Ecuador, Guillermo Lasso, a la izquierda, y el presidente de Repblica Dominicana, Luis Abinader, a su llegada para la conferencia de prensa de conclusin de la vigsimo octava Cumbre Iberoamericana, en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el sbado 25 de marzo de 2023. Lasso enfrenta una iniciativa de juicio poltico en la Asamblea Nacional. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

