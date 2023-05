México: Detienen a 2 implicados en secuestro y muerte de estadounidenses

ARCHIVO - Un miembro de las fuerzas de seguridad mexicanas junto a una minivan blanca con placas de Carolina del Norte y varios agujeros de bala, en la escena del crimen donde hombres armados secuestraron a cuatro ciudadanos estadounidenses que cruzaron a Mxico desde Texas, el 3 de marzo de 2023. Fiscales en Mxico dijeron el jueves 11 de mayo que han arrestado a dos hombres ms en el secuestro de cuatro estadounidenses el 3 de marzo y el asesinato de dos de ellos. (Foto AP, Archivo)

