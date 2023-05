España otorga nacionalidad a 14 opositores nicaragüenses “apátridas”

MEXICO CITY – El gobierno de España concedió la ciudadanía a 14 opositores nicaragüenses, de los 316 que en febrero pasado fueron despojados de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega, informó el jueves el canciller español José Manuel Albares. “España es hogar de los defensores de la democracia y la libertad”, escribió Albares en un tuit al que adjuntó una fotografía que lo muestra reunido en Washington con el primer grupo de nicaragüenses a quienes se les otorgó la nacionalidad española. “Hoy el #CMin ha concedido la nacionalidad española a 14 de ellos. Seguirán más”, agregó el canciller español. Entre los primeros 14 beneficiados figuran el exaspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, el dirigente político José Antonio Peraza, el activista Alex Hernández, el sociólogo Oscar René Vargas y el abogado Hugo Rodríguez, todos ellos exreos de conciencia que fueron desterrados por el gobierno de Ortega. El grupo es parte de los 222 políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y abogados nicaragüenses excarcelados el pasado 9 de febrero y expulsados hacia Estados Unidos por el gobierno de Nicaragua, que además los despojó de su nacionalidad y anuló sus pensiones de vejez. Igual medida aplicó Ortega, días después, contra otros 94 opositores, en su mayoría exiliados, a quienes también les canceló sus jubilaciones y les confiscó sus propiedades en Nicaragua. Algunos de ellos aceptaron igualmente la oferta de ciudadanía de España. Consultado por The Associated Press, José Antonio Peraza dijo que son unos 100 los opositores nicaragüenses que han tramitado la nacionalidad española, aunque indicó que algunos aún no han decidido si efectivamente la aceptarán pues están en Estados Unidos a la espera de un posible asilo político. Además de España, que antes había otorgado la nacionalidad al escritor exiliado Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, también los gobiernos de Chile, Argentina, Colombia y México ofrecieron ciudadanía a los nicaragüenses “apátridas”. Sergio Ramírez anunció entonces que aceptaría la nacionalidad colombiana, mientras que la reconocida poeta Gioconda Belli, exiliada en España y también afectada por la confiscación de bienes y retiro de nacionalidad, acogió la ciudadanía chilena. Nicaragua vive una grave crisis política desde 2018, cuando el gobierno de Ortega reprimió una revuelta social utilizando a miles de policías y paramilitares que dejaron al menos 355 civiles muertos, más de 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.

