Formas de celebrar el Día de las Madres con una persona enferma de Alzheimer

MIAMI, Fla. – Recuerdo los tres Días de la Madre que pasé con la mía cuando padecía demencia vascular.

A esas alturas le resultaba difícil asimilar lo que significaban exactamente las fiestas. Era capaz de sonreír y era lo suficientemente astuta como para “fingir”, pero el Día de las Madres y los cumpleaños eran duros para las dos.

Me entristecía al darme cuenta de que mi madre ya casi no podía comprender lo que significaba ser mi madre. En realidad, yo me había convertido en la suya. Los dos últimos años estuvo en un centro asistida, lo que fue de gran ayuda. Los trabajadores sociales sabían cómo hacer que el día fuera especial sin forzarla a recordar lo que significaba exactamente.

Ahora, en el Día de las Madres, desde que la mía falleció en 2019, la honro como solía hacerlo cuando sufría demencia.

En lugar de concentrarme en lo que no tenía mientras mi madre se alejaba, me centré en lo que teníamos juntas. De todos modos, ya me había convertido en el recuerdo de mi madre y había aprendido a no intentar que se diera cuenta de lo que significaba el Día de la Madre, sino a disfrutar de un día especial con ella mientras estuviera conmigo. Y decirme a mí misma lo afortunada que era por ser su hija.

Éstas son algunas de mis sugerencias para honrar a una madre que padece Alzheimer o demencia en el Día de las Madres.

COSAS FAVORITAS

A mi madre le encantaba bailar tap y las películas en las que había bailarines de tap. Así que reunía un montón de películas en mi iPad y nos sentábamos a ver “Calle 42″ y “Cantando bajo la lluvia”. Puede que no recordara exactamente las películas, pero le gustaba ver a la gente cantando y bailando.

Mi madre nunca fue muy golosa, pero de vez en cuando le gustaba una magdalena de chocolate. Así que comiamos magdalenas juntas. O puedes regalarle a tu madre su comida reconfortante favorita (algunos pacientes tienen restricciones dietéticas, así que, por supuesto, no te salgas de ellas).

Tenía un álbum de fotos que había hecho con imágenes de las dos en viajes a Nueva York, Boston, Las Vegas y otros lugares del mundo. El libro era sólo de nosotras dos. En lugar de decirle: “¿No te acuerdas de cuando fuimos aquí?”. Yo le contaba historias sobre los lugares a los que íbamos. Los enfermos de Alzheimer y demencia aún entienden y se frustran cuando alguien les dice “¿Te acuerdas?”. Me limité a contarle historias sobre los lugares a los que fuimos. Le hablé de cómo era Broadway, de cuando fui a la escuela en Boston, de cuando vimos espectáculos en Las Vegas.

RELAJANTE

También aprendí qué cosas tranquilizaban a mi madre y la hacían sentirse menos ansiosa por no saber exactamente lo que ocurría a su alrededor. La cogía de las manos y le untaba crema de lavanda de agradable aroma.

También le encantaba que le arreglaran las uñas, así que me puse de acuerdo con la mujer del salón de belleza de la residencia para que se las arreglara esa semana. (Mi madre tuvo las uñas perfectas hasta el día en que falleció, en noviembre de 2019).

PARA TI

Créeme, es difícil evitar que salgan las lágrimas en el Día de las Madres cuando la tuya está contigo pero no exactamente presente, estaba agradecida de seguir teniéndola conmigo, sin embargo, después de pasar el día con ella, me honraba a mí misma. Iba de compras y me compraba algo que quisiera sin sentirme culpable por el precio. Me preparaba mi cena favorita en casa. (Salir a comer fuera era difícil, ya que todo el mundo celebraba ese día).

Me daba un gran abrazo por ser la defensora de mi madre y atesoré todas las veces que me dijo, incluso en los días en que su memoria estaba en su peor momento: “¿Qué haría yo sin ti?”.

La línea de ayuda 24/7 de la Asociación de Alzheimer (800-272-3900) está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este servicio gratuito, especialistas con nivel de maestría ofrecen apoyo e información confidencial a las personas que viven con demencia, a los cuidadores, a las familias y al público en general.